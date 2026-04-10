36 major airlines now committed to Starlink
April 10, 2026
Elon Musk used his social media platform X to share that Starlink had won CopaAirlines with its staellite connectivity equipment and that the service would serve passengers “from gate to gate”.
However, there was also bad news from Papua New Guinea where its National Court on the licensing of Starlink is expected to be delivered today (April 10th). As a consequence Starlink has withdrawn its service pending what it hopes is a positive decision in its favour.
Here’s the current airline user list (Date first announced in brackets)
▪︎ Aer Lingus (Nov. 2025)
▪︎ Air Busan (Dec. 2025)
▪︎ Air Dolomiti (Jan. 2026)
▪︎ Air France (Sept. 2025)
▪︎ AirBaltic (Dec. 2022)
▪︎ Air New Zealand (Dec. 2023)
▪︎ Air Seoul (Dec. 2025)
▪︎ Alaska Airlines (Aug. 2025)
▪︎ Asiana Airlines (Dec. 2025)
▪︎ Austrian Airlines (Jan. 2026)
▪︎ British Airways (Nov. 2025)
▪︎ Brussels Airlines (Jan. 2026)
▪︎ Copa Airlines (Apr. 2026)
▪︎ Discover Airlines (Jan. 2026)
▪︎ Edelweiss Air (Jan. 2026)
▪︎ Emirates Airlines (Nov. 2025)
▪︎ Eurowings (Jan. 2026)
▪︎ FlyDubai (Nov. 2025)
▪︎ Gulf Air (Jan. 2026)
▪︎ Hawaiian Airlines (Apr. 2022)
▪︎ Iberia (Nov. 2025)
▪︎ ITA Airways (Jan. 2026)
▪︎ Jin Air (Dec. 2025)
▪︎ JSX (Apr. 2022)
▪︎ Korean Air (Dec. 2025)
▪︎ LEVEL (Nov. 2025)
▪︎ Lufthansa Airlines (Jan. 2026)
▪︎ Qatar Airways (May 2024)
▪︎ SAS (Jan. 2025)
▪︎ Southwest Airlines (Feb. 2026)
▪︎ SWISS (Jan. 2026)
▪︎ United Airlines (Sept. 2024)
▪︎ Virgin Atlantic (Jul. 2025)
▪︎ Vueling (Nov. 2025)
▪︎ WestJet (Jul. 2024)
▪︎ ZIPAIR (Jan. 2023)